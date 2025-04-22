Чому індексація пенсій не розв'язує проблем

Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю OBOZ.UA, передає 24 Канал, індексація під час війни – це спосіб підтримати купівельну спроможність пенсій.

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За словами міністра соцполітики, цьогоріч було проведено 3 раз індексацію для 10 мільйонів українців, але вона не вирішує головного – розриву між тими, хто вийшов на пенсію 20 років тому, й тими, хто отримав її нещодавно.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Саме тому ми запускаємо пенсійну реформу. Планується перерахунок для людей, які вийшли на пенсію у 1990-х і 2000-х роках, щоб наблизити їхній рівень до сучасних стандартів.

За словами Жолнович, нова пенсійна система буде справедливою. Тобто розмір пенсії залежатиме лише від двох речей – стажу та внесків.

Це дозволить уникнути ситуацій, коли дві людини з однаковим трудовим шляхом мають пенсії, що відрізняються в рази лише через дату виходу на пенсію,

– додає Жолнович.

Зверніть увагу! Наразі робота над законопроєктом на етапі завершення. Незабаром він буде поданий до уряду на розгляд.

Які позитивні результати березневої індексації

Як пояснює Оксана Жолнович, зараз робиться усе можливе щодо підвищення виплат. Навіть знайшли можливість індексувати пенсії тим людям, яким раніше цього не робили.

Однак сьогодні ми працюємо в межах уже існуючого законодавства, де сформовані різні підходи до обрахунку пенсій,

– пояснює міністр соцполітики.

Відтак, передбачено численні складові пенсійної виплати. Це, своєю чергою, призводить до різних підходів в індексації й посилює відчуття нерозуміння та несправедливості.