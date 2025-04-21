У кого з пенсіонерів зростуть пенсії у квітні

Річ у тім, що право на перерахунок визначається саме кількістю набутого стажу на лютий поточного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Перерахунок проведено з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або – у разі доцільності з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Право на проведення перерахунку мають пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працювали. Відповідно, за них сплачено ЄСВ. Перерахунок для таких осіб відбувається кожні 2 роки.

У випадку, якщо пенсіонери, що отримують пенсію за вислугу років, продовжують працювати, вони також мають право на таке збільшення пенсії. Проте, цей перерахунок відбувається лише якщо вказані особи досягли пенсійного віку.

Зверніть увагу! Перераховані пенсії надійдуть уже у квітні з 4 по 25 число.