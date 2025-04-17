Як Росія заплатить за незаконне захоплення майна "Нафтогазу"

Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак заявив, що такий результат є частиною глобальної кампанії щодо примусового виконання рішення арбітражу, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Групи.

Читайте також Єврокомісія знову не включатиме заборону імпорту російського СПГ у санкційний пакет

Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК "Нафтогаз України" та ще 5 компаній Групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції,

– каже Роман Чумак.

Наразі відомо, що у межах цього процесу "Нафтогаз" вже зареєстрував обтяження на низку активів. Вони належать російській державі й перебувають у Франції на загальну вартість понад 120 мільйонів євро.

Крім того, очільник Групи заявив, що є успіхи щодо цієї справи й у кількох інших юрисдикціях, а це Великобританія та Фінляндія. В підприємстві загалом налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних компаній на міжнародній арені.

Нагадуємо! До окупації Росією Криму "Нафтогаз" був провідним учасником ринку природного газу в регіоні. У жовтні 2016 року підприємство розпочало арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення майна.