Яку відповідь дав "Нафтогаз"

"Нафтогаз" зазначив, що компанія навпаки "співпрацює з уповноваженими міністерствами, відомствами й антикорупційними органами над поверненням активів в Україну", повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Читайте також У передчутті нових мит від Трампа: Франція закликає ЄС до швидкої й потужної відповіді США

Нагадаємо! Походження цих коштів поки що невідоме, цю інформацію не надали обидві сторони.

Оскільки в запиті НАБУ йдеться про відмову від статусу позивача у кримінальному провадженні, "Нафтогаз" для ухвалення виваженого рішення потребує координації з органами державної влади й наразі докладає зусиль для задоволення запиту НАБУ,

– йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Компанія також наголошує, що результату вдасться досягнути лише, якщо усі сторони будуть спільно прагнути до результату.

Зверніть увагу! Шанс на повернення цих коштів НАБУ та САП отримали вперше в історії України.