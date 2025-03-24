Какой ответ дал "Нафтогаз"

"Нафтогаз" отметил, что компания наоборот "сотрудничает с уполномоченными министерствами, ведомствами и антикоррупционными органами для возвращения активов в Украину", сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

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Напомним! Происхождение этих средств пока неизвестно, эту информацию не предоставили обе стороны.

Поскольку в запросе НАБУ говорится об отказе от статуса истца в уголовном производстве, "Нафтогаз" для принятия взвешенного решения требует координации с органами государственной власти и сейчас прилагает усилия для удовлетворения запроса НАБУ,

– говорится в сообщении "Нафтогаза".

Компания также отмечает, что результата удастся достичь только, если все стороны будут совместно стремиться к результату.

Обратите внимание! Шанс на возврат этих средств НАБУ и САП получили впервые в истории Украины.