Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ і САП. Преступную группировку возглавлял медийно-известный экс-депутат Киевского горсовета.

Смотрите также НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Чистый город" из-за коррупции в Киевском горсовете

Чиновников столичного городского совета подозревают в коррупции

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ провели обыски у фигурантов дела о масштабном завладении ценным земельным участком в Киеве. Известно, что они взяли процедуры принятия решений о предоставлении прав на землю под свой контроль.

Среди подозреваемых были:

экс-депутат городского совета;

заместитель председателя КГГА;

председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

Во время обысков в банковских ячейках было обнаружено более 6,4 миллиона долларов США, 630 000 евро и 800 000 гривен.

У чиновников КГС изъяли наличные / Фото НАБУ и САП

Что известно о коррупционной схеме в Киевском городском совете

Семь человек, которые, вероятно, участвовали в коррупционной сделке, избраны меры пресечения. Шестеро из них содержатся под стражей с возможностью внесения залога до 50 миллионов гривен. Один чиновник признал вину, поэтому получил личное обязательство в качестве наказания.



Следствие установило, что должностные лица КГС и КГГА находили земельные участки и регистрировали право собственности на подконтрольных лиц.

Часть подозреваемых руководила схемой, другие попали под их влияние. В городском совете они обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали выгоду в виде средств и объектов недвижимости.

У чиновников Киевского горсовета и КГГА во время обысков изъяли крупную сумму денег: смотрите видео

Свою деятельность участники сделки удачно скрывали: пользовались специальными терминалы мобильной связи, имели псевдонимы, использовали контрнаблюдение и другие действия, направленные на избежание ответственности.

Из-за действий вероятных коррупционеров из собственности Киева незаконно выведено землю в центральной части, стоимость которой составляла 11,6 миллиона гривен. Следствие по этому делу продолжается.