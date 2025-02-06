Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Отметим, что эта операция держала наименование "Чистый город".

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Что известно о земельной коррупции в Киеве

Сообщается, что преступная схема была направлена на завладение драгоценной столичной землей и установление полного контроля над принятием решений по ее распределению, злоупотреблением в бюджетной сфере, совершением ряда других правонарушений.

Организатором схемы выступал бывший депутат Киевского городского совета. Среди фигурантов также оказались заместитель председателя КГГА, депутаты Киевсовета, в частности председатель и члены земельной комиссии, руководители коммунальных предприятий и некоторые другие участники.

На время публикации задержаны семь человек, на причастность к преступлениям проверяется широкий круг должностных лиц Киевского городского совета и КГГА,

– указывают в САП.

По данным следствия, организация действовала по отработанной схеме:

Поиск перспективных участков – оформление права собственности на якобы построенные сооружения через подконтрольных лиц.

Получение прав на землю – подача заявлений в Киевсовет для получения земли без аукционов.

Влияние на городскую власть – депутаты и чиновники КГГА принимали необходимые решения в обмен на взятки (деньги, недвижимость).

Контроль процессов – создание препятствий для конкурентов, что заставляло их обращаться к преступной группе для "решения вопросов".

Сообщается, что лидер группировки имел значительное влияние в городской власти: от кадровых назначений до распределения бюджетных средств. Он поддерживал связи с высокопоставленными чиновниками КГГА, руководством земельной комиссии и другими топ-чиновниками.

Так, течение 2023-2024 годов организации удалось завладеть 0,0994 гектара столичной земли на сумму 11,6 миллиона гривен. Действия САП и НАБУ предотвратили хищение еще шести участков на сумму 83,7 миллиона гривен.



Кроме того, следствие зафиксировало попытку рейдерского захвата бизнеса, а также передачу взятки в размере 100 тысяч долларов США депутату Киевсовета за содействие преступной организации.