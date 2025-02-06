С каждым годом в Украине появляется все больше камер наблюдения. Для кого-то это может казаться само собой разумеющимся, а для кого-то – нет, однако, похоже, что большая война с Россией только ускорила этот процесс. Один из пиков закупок приходится именно на 2022 год.

С одной стороны – это замечательно. 9 из 10 преступлений, по словам правоохранителей, сейчас удается раскрывать именно с помощью камер. С другой – не стоит забывать о рисках. Как и внутренних, связанных с опасениями рядовых людей, что государство за нами следит, так и внешних: враг никуда не исчез.

В серии материалов "Бюджеты войны" 24 Канал рассказывает о том, что стало для нас важным или приобрело особое значение после начала полномасштабного вторжения.

Для создания этого текста мы проанализировали огромные массивы данных на Prozorro по закупкам систем видеонаблюдения, а также пообщались с заместителем Министра внутренних дел об имеющихся проблемах и будущих вызовах в контексте камер.

Как камеры упрощают работу правоохранителей

По словам Леонида Тимченко, профильного заместителя главы МВД, по состоянию на начало 2025 года на территории Украины установлено около 69 тысяч камер видеонаблюдения. Среди них есть как и обычные камеры, так и устройства, обладающие аналитическими функциями: распознавание лица или номерного знака.

Соответствующее оборудование значительно помогает полиции при расследовании самых разнообразных преступлений: от похищения детей до покушений на жизнь. Один из самых показательных примеров – убийство языковеда Ирины Фарион во Львове. Именно благодаря камерам полиции вместе с другими органами удалось установить личность главного подозреваемого.

В то же время в МВД отмечают, что камеры значительно изменили и упростили сам процесс расследования преступлений. Если раньше работа проходила "в поле", то сейчас процесс раскрытия правонарушений происходит в значительной степени в кабинетах с привлечением профессиональных аналитиков, которые рассматривают, анализируют данные и приходят к соответствующим выводам. Хотя и здесь – не без нюансов, но о них чуть позже.

Среди прочего в базах данных правоохранителей есть фото лиц, объявленных в розыск. Они оцифровываются, и система сравнивает их с данными с камер видеонаблюдения, которые имеют интеллектуальные функции распознавания лица. Если есть совпадение, система определяет процент сходства – например, 90% или 60% – и ответственный сотрудник получает оповещение. Так работает механизм розыска лиц через системы видеонаблюдения,

– отмечает заместитель главы МВД.

Кроме того, что камеры работают на украинскую безопасность, они также помогают бороться с врагом. Тимченко вспомнил, что именно благодаря камерам видеонаблюдения удалось отслеживать передвижения российской техники в Херсоне, когда он был оккупированным. Город, напомним, освободили осенью 2022 года, и это одна из самых знаковых побед Украины с начала полномасштабного вторжения.

Вместе с тем заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов в одном из подкастов рассказывал, что благодаря видео с камер наблюдения удалось идентифицировать оккупантов, совершавших преступления против гражданского населения в Киевской области.

Российские военные уничтожили тогда 30% системы "Безопасная Киевщина" (камер наблюдения – 24 Канал). Но часть камер все же зафиксировала то, что происходило, и это потом помогло следователям установить личности российских военных преступников, в частности командиров,

– констатировал Небытов.

Чего хочет полиция, а люди – боятся

Заместитель главы МВД открыто заявляет, что сейчас установка и функционирование камер видеонаблюдения никак не урегулировано законодательством.

Во-первых , отсутствует единая система, которая бы объединяла данные с различных камер наблюдения и передавала их правоохранителям. Поэтому полицейским часто приходится лично обходить места преступлений и обращаться к владельцам частных камер с просьбой предоставить видеоматериалы. Эту проблему можно было бы решить именно путем создания интегрированной системы.

, отсутствует единая система, которая бы объединяла данные с различных камер наблюдения и передавала их правоохранителям. Поэтому полицейским часто приходится лично обходить места преступлений и обращаться к владельцам частных камер с просьбой предоставить видеоматериалы. Эту проблему можно было бы решить именно путем создания интегрированной системы. Во-вторых, нет законодательных норм, которые бы регламентировали, где разрешено устанавливать камеры, а где – нет, что они могут фиксировать, а что – нет. Сейчас значительная часть устройств, размещенных в регионах, установлена местными властями, другие же находятся в непосредственном распоряжении полиции. Из-за отсутствия четких законов возникает путаница относительно того, как именно должна работать система.

Министерство внутренних дел еще в феврале 2024 года, то есть год назад, подало законопроект, который мог бы окончательно урегулировать ситуацию. Сейчас камеры может устанавливать любой, в любом месте и хранить записанную информацию сколько угодно – день, месяц или год. Однако вокруг этой инициативы развернулась медийная дискуссия, которая, вероятно, и привела к тому, что рассмотрение законопроекта фактически остановилось, так и не дойдя даже до первого чтения.

Эксперты небезосновательно поднимали вопрос о рисках, связанных с принятием и реализацией этой инициативы. Мы не будем подробно анализировать ее технические недостатки, но рассмотрим главные беспокойства, которые активно обсуждались в медиа как реакция на законопроект:

власть может расширять систему видеонаблюдения для тотального контроля за гражданами, как это происходит в Китае и России;

создание единой базы несет значительные коррупционные риски, связанные с утечками, и торговлю персональными данными;

существует угроза, что враг может взломать систему и использовать полученную информацию в собственных целях.

Леонид Тимченко отмечает, что расширение системы видеонаблюдения – это не только практика авторитарных режимов, которые используют ее для контроля и репрессий. Статистика свидетельствует, что большие системы наблюдения имеют именно развитые демократические страны.

В то же время, по данным кибербезопасного портала Comparitech, ни Лондон с 13 камерами на 1 000 человек, ни Лос-Анджелес с показателем в 10 камер на 1 000 человек не сравнятся с китайскими городами, где власть тщательно следит за гражданами и ограничивает свободу слова. Например, в Пекине – 439 камер на 1 000 человек.

Украине еще далеко даже до уровня Лондона или Лос-Анджелеса, не говоря уже о Китае. По данным МВД, в Киеве – 3 камеры на 1 000 человек. Однако это не означает, что показатель является слишком низким или недостаточным, ведь в Токио этот показатель составляет лишь 1 камеру на 1 000 человек, а в Риме – 4 камеры.

Вместе с тем в МВД констатируют, что первоочередной задачей сейчас является создание единой системы, а не существенное расширение имеющейся. А вот, чтобы минимизировать коррупционные риски, необходимо ввести четкие правила контроля за доступом к камерам: кто, когда и при каких условиях может получать информацию. Аналогичные механизмы уже работают, например, по реестру автомобилей. Если происходит утечка данных, ответственного легко установить.

Ситуация с киберугрозами значительно сложнее. С начала полномасштабной войны российские хакеры пытаются получить данные об украинцах. Иммунитета к атакам не имеют ни государственные учреждения, например Минюст, ни частные компании, в частности "Киевстар".

Профильный заместитель министра внутренних дел признает, что угроза взлома будет существовать всегда. Большие и сложные системы по определению являются мишенью для хакеров. Кроме того, Россия вряд ли исчезнет в ближайшей перспективе и, очевидно, продолжит осуществлять кибератаки независимо от ситуации на фронте.

Не существует на 100% защищенной системы сегодня, потому что есть разные возможности влияния и возможности проникновения в эту систему, они есть как аппаратные и технические, так есть и просто элементарные человеческие факторы. К каждой системе имеет доступ человек, каждого человека нужно проверять и это должно быть на системной основе,

– отмечает Тимченко.

Несмотря на имеющиеся дискуссии, понятно, что в конце концов рано или поздно единую систему видеонаблюдения все же придется создавать. Вопрос лишь в том, удастся ли это сделать в ближайшее время. Но уже сейчас ее следует рассматривать как инструмент, который работает на перспективу, осознавая при этом риски, которые нужно будет минимизировать.

Не забывайте и то, что слова чиновников – это одно, а реальный текст законодательных инициатив – совсем другое. В Верховной Раде неоднократно были ситуации, когда перспективные законопроекты претерпевали значительные изменения во время доработки между первым и вторым чтением. Чтобы в будущем депутаты не внесли в потенциально полезную инициативу о камерах вредные положения, за процессом ее принятия следует внимательно следить.

Удалось ли избавиться от влияния Китая и России

Китай не только является лидером по количеству установленных камер на душу населения, но и одним из крупнейших производителей и экспортеров соответствующего оборудования, что связано с большим количеством рисков, в частности, для Украины. Так, журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода" писали, что часть камер, установленных в Украине, передает записанную информацию на китайские серверы производителей, которые Киев признал международными спонсорами войны.

Но даже это не шокирует больше всего. Журналисты также сообщали об использовании в Украине систем видеонаблюдения с российским программным обеспечением Trassir, установленным на улицах городов, а также на государственных и частных объектах. По словам расследователей, такие камеры могли передавать данные на серверы в Москве.

В Министерстве внутренних дел уверяют, что риски, связанные с использованием камер, были минимизированы по крайней мере на уровне их ведомства и подчиненных ему структур.

Мы эти риски максимально минимизировали. И это касается нашего периметра, за который мы отвечаем. Камеры видеонаблюдения, которые есть на балансе МВД и в наших органах, работают в локальной сети – то есть не имеют открытого доступа к интернету,

– заявил Леонид Тимченко.

За камеры, которые находятся на балансе местных властей в регионах, МВД не отвечает. Однако ведомство разработало рекомендации, в частности, для ОВА, о том, как минимизировать риски, связанные с их использованием.

Почему после начала войны больше закупок

Наш анализ данных на Prozorro показывает, что камеры видеонаблюдения являются одним из ключевых объектов закупок, особенно во время полномасштабной войны. С 24 февраля 2022 года до начала 2025 года было объявлено 11,6 тысячи лотов на их покупку. Общая сумма заключенных договоров достигла 3,8 миллиарда гривен. Если анализировать ситуацию по годам, то 2023 год стал безоговорочным лидером по объемам закупок.

В целом такая тенденция свидетельствует об усилиях государства в сфере безопасности. Однако стоит обратить внимание на уровень конкуренции: 10,7 тысячи лотов из 11,6 состоялись с одним участником, что означает отсутствие конкурентной борьбы. Процент лотов с единственным участником поражает – 93%.

Лидером по сумме заключенных сделок стала Киевская область – 746,3 миллиона гривен, тогда как сам Киев добавил еще 437,5 миллиона. Значительные расходы также зафиксированы во Львовской (222,5 миллиона), Закарпатской (143,8 миллиона), Одесской (116,6 миллиона), Полтавской (100,4 миллиона) и Ровненской (107,5 миллиона) областях.

Для сравнения, в прифронтовых регионах расходы были значительно меньше: Донецкая область потратила 5,8 миллиона, Херсонская – 3,1 миллиона, а Луганская – только 761 тысячу гривен. Это объясняется как близостью к боевым действиям, так и трудностями с реализацией долгосрочных проектов по безопасности.

Анализируя пиковые периоды закупок после начала полномасштабного вторжения, можно увидеть интересную динамику. Так, в декабре 2022 года расходы достигли рекордных 352,5 миллиона гривен.

После этого активность закупок оставалась стабильной, с периодическими волнами роста. Заметные всплески произошли в мае и июне 2023 года, а в ноябре 2023 года зафиксирован еще один пиковый период. В 2024 году финансирование продолжилось равномерно, увеличиваясь в сентябре и октябре.

Итак, почему после 24 февраля закупок стало больше? Ответ очевиден: государство пытается адаптироваться к новым вызовам. В условиях повышенных угроз, как внутренних, так и внешних, системы видеонаблюдения стали одним из ключевых элементов безопасности городов и регионов. Камеры не только помогают полиции эффективнее раскрывать преступления, но и играют важную роль в контроле за общественным порядком, мониторинге инфраструктуры и даже выявлении потенциальных диверсий.

В общем мы понимаем, что камеры могут помогать полиции, но без четких правил их использования они могут стать и средством чрезмерного контроля.

В конце концов Украина следует мировой тенденции развития систем видеонаблюдения, хотя пока уступает даже большим демократиям. Но главный вопрос не в количестве камер, а в том, кто и как будет их использовать. Открытость процессов, контроль за доступом к данным и защита от злоупотреблений – ключевые вызовы, которые нужно решить, прежде чем система станет действительно эффективной и безопасной для всех.

О методологии. Журналисты 24 Канала проводили анализ, приведенный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro (если не указан другой источник). Отбор тендеров осуществлялся по ключевому слову "видеонаблюдение". Охватываемый период: с 24.02.2022 по 31.12.2024