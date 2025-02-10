Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ і САП. Злочинне угрупування очолював медійно-відомий ексдепутат Київської міськради.

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Посадовців столичної міської ради підозрюють в корупції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ провели обшуки у фігурантів справи про масштабне заволодіння цінною земельною ділянкою у Києві. Відомо, що вони взяли процедури ухвалення рішень про надання прав на землю під свій контроль.

Серед підозрюваних були:

ексдепутат міської ради;

заступник голови КМДА;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

Під час обшуків у банківських скриньках було виявлено понад 6,4 мільйона доларів США, 630 000 євро та 800 000 гривень.

У посадовців КМР вилучили готівку / Фото НАБУ і САП

Що відомо про корупційну схему в Київській міській раді

Сімох осіб, які, ймовірно, брали участь в корупційній оборудці, обрано запобіжні заходи. Шестеро з них утримуються під вартою з можливістю внесення застави до 50 мільйонів гривень. Один посадовець визнав провину, тому отримав особисте зобов'язання в якості покарання.



Слідство встановило, що посадовці КМР і КМДА знаходили земельні ділянки та реєстрували право власності на підконтрольних осіб.

Частина підозрюваних керувала схемою, інші потрапили під їхній вплив. У міській раді вони забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

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Свою діяльність учасники оборудки вдало приховували: користувалися спеціальними термінали мобільного зв’язку, мали псевдоніми, використовували контрспостереження та інші дії, спрямовані на уникнення відповідальності.

Через дії ймовірних корупціонерів із власності Києва незаконно виведено землю у центральній частині, вартість якої складала 11,6 мільйона гривень. Слідство щодо цієї справи триває.