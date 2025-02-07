Их подозревают в земельной коррупции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие приговоры вынес суд

Под стражу на 60 суток с возможностью внесения 15 миллионов гривен залога отправили заместителя мэра Киева Петра Оленича. Также под арестом оказались заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов, которому суд определил залог в 4,5 миллиона гривен, и член комиссии по вопросам земельных отношений Киевсовета Елена Марченко, которая может выйти на свободу, оплатив 50 миллионов гривен.

Заседание суда проходили в закрытом режиме.

Накануне НАБУ и САП заявили о раскрытии деятельности организованной преступной группировки под руководством Дениса Комарницкого, которого называли "смотрящим за Киевом". В общем подозрения выдвинули 10 лицам, из которых 7 уже задержаны.

Схема заключалась в незаконном присвоении земли. Организаторы регистрировали на подконтрольных лиц права собственности на якобы существующие сооружения, которых фактически не было. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты КГС и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости.

Сегодня же, 7 февраля, в помещениях Киевской городской государственной администрации проходили обыски.

Власти Киева способствует расследованию

Городской голова Киева заверил, что власти столицы сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляет все необходимые документы.

Если обнародованные факты будут доказаны в суде, сразу же будут управленческие решения. Отмечу, что решение по земельным вопросам, о которых сегодня говорится, принимали согласно регламенту и их поддерживали представители всех фракций (политических сил) Киевсовета – и при рассмотрении на комиссиях, и в сессионном зале,

– добавил Кличко.

Кличко подтвердил, что борьба с коррупцией сегодня является одной из главных задач.