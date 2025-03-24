Как хочет ЕС противостоять США в торговой войне

Речь идет об инструменте борьбы с принуждением, который применяется в ответ на страны, использующие торговые и экономические меры для влияния на политику других государств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как сообщили источники изданию, такие меры должны быть рассмотрены. Это связано с тем, что Соединенные Штаты намерены ввести новые пошлины для своих глобальных партнеров уже со 2 апреля.

Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, эти пошлины должны решить проблему нетарифных барьеров, которые он считает несправедливыми. Речь идет о внутренних правилах и методах сбора налогов, в частности, НДС ЕС.

Торговый инструмент "антипринуждения" США от ЕС

Ожидается, что инструмент борьбы с принуждением, который включает определенные условия и шаги, позволит Евросоюзу применять широкий спектр контрмер, в частности: ограничение торговли и услуг, а также ограничение прав интеллектуальной собственности, прямых иностранных инвестиций и доступа к государственным закупкам.

Важно! Как отмечает Bloomberg, контрмеры будут применяться только как "крайнее средство", и должны быть пропорциональны нанесенному "вреду".

Этот инструмент был разработан для того, чтобы сдерживать или, при необходимости, отвечать на умышленные принудительные действия третьих стран, использующих торговые меры как средство давления на политический выбор ЕС или отдельных его членов.

Как ЕС будет применять контрмеры: порядок и нюансы

Комиссия может предложить использование инструмента борьбы с принуждением, но страны-члены должны решить, применять ли его. ЕС будет пытаться консультироваться со страной, которая применяет принуждение, и сотрудничать с другими партнерами.

В марте США ввели пошлины на сталь и алюминий, на что ЕС ответил ответными пошлинами на американские товары на сумму до 26 миллиардов евро. Однако ЕС пока не определил, применять ли инструмент, ожидая дальнейших шагов США, в частности после 2 апреля.