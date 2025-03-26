Скільки отримає "Нафтогаз" на закупівлю газу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК "Нафтогаз" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 мільйонів євро, передає 24 Канал із посиланням на премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля.

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За його словами, через ЄБРР також буде направлено близько 140 мільйонів євро грантів від уряду Норвегії.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону.

Як раніше зауважував директор D.Trading Дмитро Сахарук, запаси газу в підземних сховищах України вичерпані, тому для забезпечення стабільності системи необхідно поповнити їх. Через глобальний дефіцит Україна змушена закуповувати газ у Європі, де ціни зросли через сезон накопичення запасів, що ускладнює імпорт.