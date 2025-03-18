"Нафтогаз" та Orlen домовились про ще одну поставку СПГ

Паливо надходитиме з партії американського LNG, а після регазифікації газ транспортують до польсько-українського кордону, пише 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

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Це вже другий контракт на постачання палива, який був підписаний у межах Меморандуму про взаєморозуміння між компаніями. Перший передбачав поставку 100 мільйонів кубометрів LNG.

Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак сказав, що забезпечення стабільного газопостачання залишається пріоритетом. Зокрема співпраця з ORLEN дозволяє Україні розширювати можливості імпорту LNG та підвищувати енергетичну безпеку.

Ми продовжуємо працювати над диверсифікацією джерел постачання, щоб гарантувати надійність та доступність газу для країни. Це особливо важливо в умовах постійних атак росіян на нашу газову інфраструктуру,

– зазначив Чумак.

Іренеуш Фонфара, генеральний директор і голова правління ORLEN, заявив, що ще один контракт на постачання газу для Нафтогазу підкреслює конкурентоспроможність пропозиції ORLEN. Тому компанія прагне продовжувати розвивати торгівельну експертизу та використовувати досвід на ринку США.

Це дозволяє нам надавати партнерам привабливі комерційні умови. Водночас ми пишаємося тим, що сприяємо диверсифікації енергопостачання України, зміцнюючи енергетичну безпеку нашого сусіда,

– наголосив Фонфара.

Зауважте! Газ буде поставлений в Україну вже у квітні для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон.