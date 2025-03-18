"Нафтогаз" и Orlen договорились о еще одной поставке СПГ

Топливо будет поступать из партии американского LNG, а после регазификации газ транспортируют к польско-украинской границе, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

Читайте также Украина увеличила объемы импорта природного газа в 12 раз

Это уже второй контракт на поставку топлива, который был подписан в рамках Меморандума о взаимопонимании между компаниями. Первый предусматривал поставку 100 миллионов кубометров LNG.

Глава Группы Нафтогаз Роман Чумак сказал, что обеспечение стабильного газоснабжения остается приоритетом. В частности сотрудничество с ORLEN позволяет Украине расширять возможности импорта LNG и повышать энергетическую безопасность.

Мы продолжаем работать над диверсификацией источников поставок, чтобы гарантировать надежность и доступность газа для страны. Это особенно важно в условиях постоянных атак россиян на нашу газовую инфраструктуру,

– отметил Чумак.

Иренеуш Фонфара, генеральный директор и председатель правления ORLEN, заявил, что еще один контракт на поставку газа для Нафтогаза подчеркивает конкурентоспособность предложения ORLEN. Поэтому компания стремится продолжать развивать торговую экспертизу и использовать опыт на рынке США.

Это позволяет нам предоставлять партнерам привлекательные коммерческие условия. В то же время мы гордимся тем, что способствуем диверсификации энергоснабжения Украины, укрепляя энергетическую безопасность нашего соседа,

– подчеркнул Фонфара.

Обратите внимание! Газ будет поставлен в Украину уже в апреле для создания стратегического резерва топлива на следующий отопительный сезон.