Переговоры США с ЕС по газу

Попытки Европы заключить газовое соглашение с США удерживаются из-за существующих энергетических санкций ЕС и новых планов по полному отказу от российского топлива, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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По этой же причине ЕС решил не публиковать дорожную карту по прекращению зависимости от российских энергоресурсов. Она будет включать экспорт газа, а также нефть и ядерные технологии.

Мы все еще работаем над дорожной картой, она находится на стадии подготовки, но сроки изменились в свете последних геополитических событий,

– отмечает один из чиновников Еврокомиссии.

Как сообщает издание, решение Дональда Трампа о переговорах с ЕС о СПГ и санкций против России могут существенно повлиять на энергетическую политику Европы.

Заметьте! Если президент США сделает ставку на соглашение о СПГ, это может способствовать восстановлению дорожной карты ЕС и возобновлению обсуждений о поэтапном отказе от российского СПГ. Однако пока прогресс в переговорах ограничен, и если они не дадут результатов, это может значительно осложнить ситуацию для ЕС.