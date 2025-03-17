ЕС ужесточает таможенные тарифы для России и Беларуси

Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов согласовал мандат для дальнейших переговоров с Европарламентом о введении тарифов на сельскохозяйственную продукцию и удобрения происхождением из России и Беларуси, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский совет.

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Совет ЕС принял позицию на переговоры с Европейским парламентом по регуляторным правилам по применению тарифов на остальную аграрную продукцию из России и Беларуси, а также на определенные азотные удобрения. Как ожидается, эти тарифы сократят российские экспортные поступления и ограничат способность России финансировать агрессивную войну против Украины,

– говорится в сообщении Евросовета.

Ранее, в 2023 году, ЕС уже ввел тарифы против определенных видов аграрной продукции из России, в частности зерновых культур, но в то время эти защитные меры охватывали лишь 15 процентов российского аграрного экспорта. После того, как будут введены новые тарифы, под их действие будет подпадать вся аграрная продукция происхождением из России.

Важно! Речь идет о значительных суммах денег. Например, по состоянию на 2023 год, 25 процентов всего импорта удобрений в ЕС приходились на Россию – в объеме около 3,6 миллиона тонн, что принесло 1,28 миллиарда евро в бюджет Кремля.

Что включают новые таможенные тарифы

Новые тарифы согласовал Комитет постоянных представителей ЕС, сократят зависимость европейских стран от аграрного импорта из России и Беларуси, стимулировать развитие европейской промышленности по производству удобрений и позволят убедиться, что Россия не получает коммерческих преимуществ от продолжения экспорта в ЕС.

При этом тарифы на российские и белорусские удобрения будут вводиться постепенно, в течение трех лет, с одновременной диверсификацией поставок удобрений из третьих стран, чтобы обеспечить их доступность для европейских фермеров.

Как только Европейский парламент согласует предложенные меры, Совет ЕС будет способен формально принять новые регуляторные правила квалифицированным большинством голосов.