Крупнейшие производители США страдают от действий Трампа

Крупнейшие американские производители упакованных пищевых продуктов обратились к Дональду Трампу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Они выступают с просьбой об отмене пошлин на импорт какао, кофе, специй и тропических фруктов.

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PepsiCo, Conagra и JM Smucker обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой о целевом освобождении от тарифов на импорт какао и фруктов.

Целенаправленное и тщательно выверенное изъятие этих ингредиентов и материалов из тарифов является уместным для наилучшей защиты американских производителей и поддержки усилий (Трампа) по снижению потребительской инфляции,

– говорится в письме Ассоциации потребительских брендов.

Компании опасаются, что новые пошлины будут заставлять их повышать цены, что еще больше ударит по потребителям после периода высокой инфляции. Влияние пошлин уже чувствуют Colgate Palmolive и Edgewell, которые рассматривают варианты минимизации убытков.

Обратите внимание! Так, производитель солнцезащитного крема Banana Boat, компания Edgewell, заявила, что стремится зафиксировать цены китайских поставщиков на солнцезащитные химические вещества до введения тарифов. Компания Procter & Gamble также заявила, что, возможно, ей придется повысить цены, чтобы справиться с надвигающейся торговой войной,.