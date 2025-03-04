Какие сейчас цены на продукты в США и как они изменились за год

Когда The Economist считал свой индекс (в январе 2025 года), этот гамбургер подорожал до 5,99 доллара – фактически инфляция составила 3,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net. Продуктовая инфляция растет не только из-за птичьего гриппа и дефицита яиц.

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За последние четыре года в США неслыханно выросли цены на кофе, сахар, говяжий фарш и сливочное масло – от 35 до 53%. Американцы впервые за два года начали экономить и в первый месяц работы Трампа сократили свои расходы.

В январе 2025 года индекс цен на продукты вырос на 0,4%, отмечает Бюро статистики США. В частности, цены на мясо, птицу, рыбу и яйца увеличились на 1.9%. Особенно заметно подорожали яйца - на 15,2%, что является наибольшим ростом с июня 2015 года.

Кофе дорожает из-за мировых тенденций

Подорожание кофе на 53% связано с неурожаем в ведущих странах-производителях, таких как Бразилия и Вьетнам. Низкие урожаи робусты во Вьетнаме привели к уменьшению предложения на мировом рынке, что повлекло рост цен. Кстати, в США именно с Вьетнамом состояние торгового баланса один из худших – импорт вьетнамских товаров значительно превышает встречное движение американских товаров.

США – крупнейший импортер кофе в мире. Поэтому давление спроса из этой страны на мировой рынок приводит к тому, что кофе дорожает и в Украине.

Сахар в США дорожает, украинские сахаровары радуются

Увеличение стоимости сахара на 48% обусловлено засухами в Индии и других странах, которые культивируют сахарный тростник. Это привело к сокращению производства и росту продаж сахара из свеклы. Именно благодаря проблемам у конкурентов Украина в 2024 году экспортировала рекордный объем сахара. Причем с июля прошлого года для украинских сахарников фактически были закрыты рынки стран ЕС – из-за выполнения годовых квот.

Рост цен на сахар в США отвлекает конкурентов от рынков ЕС. Это дает шансы на дополнительное повышение на них цен, что, возможно, спровоцирует увеличение квоты для Украины на 2025 год. Сейчас она установлена на уровне 109 400 тонн. Возможности украинских сахарников в семь раз больше – в 2024 году было экспортировано 746 300 тонн сахара.

Подорожание сливочного масла в США тоже выгодно Украине

Цена на сливочное масло в США выросла на 35% из-за повышенного спроса на этот продукт на мировых рынках. Несколько украинских компаний – "Терра Фуд", "Комо" – поставляют масло и сыры в Штаты. Хотя основные объемы украинской продукции ориентированы на рынки ЕС и МЕНА.

Обратите внимание! В случае дальнейшей инфляции на масло в США это сделает его экспорт туда еще более привлекательным. Еще одна проблема – в Соединенных Штатах зафиксированы случаи заболевания коров птичьим гриппом, что может привести к ограничениям на молочную продукцию от американских фермеров.

Что с рынком овощей и фруктов

По овощам и фруктам, которые подорожали меньше других продуктов (помидоры +6%, бананы +4%), то впереди еще ждет испытание. Во-первых, тарифами на импорт, во-вторых, высылкой из страны мигрантов, которые являются основными работниками на плантациях в США. Такие шаги обязательно приведут к удорожанию как импортных овощей и фруктов (бананы), так и собственного выращивания (помидоры, яблоки, апельсины и персики).

Важно! Для Украины здесь те же риски, что в случае с кофе – повышение цен в магазинах из-за роста цен на мировых рынках.