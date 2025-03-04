Які наразі ціни на продукти у США та як вони змінились за рік

Звідколи The Economist рахував свій індекс (у січні 2025 року), цей гамбургер подорожчав до 5,99 долара – фактично інфляція склала 3,5%, повідомляє 24 Канал із посиланням на LIGA.net. Продуктова інфляція зростає не лише через пташиний грип і дефіцит яєць.

Читайте також Вартість овочів змінилась: що здорожчало, а що подешевшало за тиждень

За останні чотири роки в США нечувано зросли ціни на каву, цукор, яловичий фарш і вершкове масло – від 35 до 53%. Американці вперше за два роки почали економити й у перший місяць роботи Трампа скоротили свої витрати.

У січні 2025 року індекс цін на продукти зріс на 0,4%, зазначає Бюро статистики США. Зокрема, ціни на м'ясо, птицю, рибу та яйця збільшилися на 1.9%. Особливо помітно здорожчали яйця — на 15,2%, що є найбільшим зростанням з червня 2015 року.

Кава дорожчає через світові тенденції

Подорожчання кави на 53% пов'язане з неврожаєм у провідних країнах-виробниках, таких як Бразилія та В'єтнам. Низькі врожаї робусти у В'єтнамі призвели до зменшення пропозиції на світовому ринку, що спричинило зростання цін. До речі, у США саме із В'єтнамом стан торговельного балансу один із найгірших – імпорт в'єтнамських товарів значно перевищує зустрічний рух американських товарів.

США – найбільший імпортер кави у світі. Тому тиск попиту із цієї країни на світовий ринок призводить до того, що кава дорожчає і в Україні.

Цукор у США дорожчає, українські цукровари радіють

Збільшення вартості цукру на 48% обумовлено посухами в Індії та інших країнах, які культивують цукрову тростину. Це призвело до скорочення виробництва та зростання продажів цукру з буряку. Саме завдяки проблемам у конкурентів Україна у 2024 році експортувала рекордний обсяг цукру. Причому з липня минулого року для українських цукровиків фактично були закриті ринки країн ЄС – через виконання річних квот.

Зростання цін на цукор в США відвертає конкурентів від ринків ЄС. Це дає шанси на додаткове підвищення на них цін, що, можливо, спровокує збільшення квоти для України на 2025 рік. Наразі вона встановлена на рівні 109 400 тонн. Можливості українських цукровиків усемеро більші – у 2024 році було експортовано 746 300 тонн цукру.

Здорожчання вершкового масла У США теж вигідне Україні

Ціна на вершкове масло в США зросла на 35% через підвищений попит на цей продукт на світових ринках. Декілька українських компаній – "Терра Фуд", "Комо" – постачають масло та сири в Штати. Хоча основні обсяги української продукції орієнтовані на ринки ЄС і МЕНА.

Зверніть увагу! У разі подальшої інфляції на масло в США це зробить його експорт туди ще привабливішим. Ще одна проблема – у Сполучених Штатах зафіксовані випадки захворювання корів на пташиний грип, що може призвести до обмежень на молочну продукцію від американських фермерів.

Що з ринком овочів та фруктів

Щодо овочів і фруктів, які подорожчали менше від інших продуктів (помідори +6%, банани +4%), то попереду ще чекає випробування. По-перше, тарифами на імпорт, по-друге, висилкою із країни мігрантів, які є основними працівниками на плантаціях у США. Такі кроки обов'язково призведуть до здорожчання як імпортних овочів і фруктів (банани), так і власного вирощування (помідори, яблука, апельсини та персики).

Важливо! Для України тут ті самі ризики, що у випадку із кавою – підвищення цін у магазинах через зростання цін на світових ринках.