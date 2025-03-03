Як змінились ціни на овочі та фрукти

Аналітики повідомляють, що білокачанна капуста подорожчала з 32 – 38 до 35 – 40 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Водночас продовжують зростати ціни на моркву – верхня цінова межа піднялася з 30 до 34 гривень.

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Водночас фермери почали масово розпродавати цибулю, що призвело до зниження цін з 14 – 15 до 12 – 14 гривень за кілограм. На тлі зростаючої пропозиції з місцевих теплиць почав дешевшати огірок – з 140 – 145 до 90 – 140 гривень за кілограм.

Крім того, ціни на томат зросли з 75 – 80 до 80 – 85 гривень за кілограм, а солодкий перець різко підскочив зі 130 – 145 до 145 – 170 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! У фруктовому сегменті ціни збереглися на рівні попереднього тижня за винятком мандарина і граната. Нижня цінова межа на ці фрукти піднялася з 55 до 65 гривень за кілограм і з 95 – 110 гривень за кілограм відповідно.