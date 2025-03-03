Как изменились цены на овощи и фрукты

Аналитики сообщают, что белокочанная капуста подорожала с 32 – 38 до 35 – 40 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. В то же время продолжают расти цены на морковь – верхняя ценовая граница поднялась с 30 до 34 гривен.

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В то же время фермеры начали массово распродавать лук, что привело к снижению цен с 14 – 15 до 12 – 14 гривен за килограмм. На фоне растущего предложения из местных теплиц начал дешеветь огурец – с 140 – 145 до 90 – 140 гривен за килограмм.

Кроме того, цены на томат выросли с 75 – 80 до 80 – 85 гривен за килограмм, а сладкий перец резко подскочил со 130 – 145 до 145 – 170 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Во фруктовом сегменте цены сохранились на уровне предыдущей недели за исключением мандарина и граната. Нижняя ценовая граница на эти фрукты поднялась с 55 до 65 гривен за килограмм и с 95 – 110 гривен за килограмм соответственно.