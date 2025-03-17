Перемовини США з ЄС щодо газу

Намагання Європи укласти газову угоду з США утримуються через існуючі енергетичні санкції ЄС і нові плани щодо повної відмови від російського палива, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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З цієї ж причини ЄС вирішив не публікувати дорожню карту щодо припинення залежності від російських енергоресурсів. Вона включатиме експорт газу, а також нафту та ядерні технології.

Ми все ще працюємо над дорожньою картою, вона перебуває на стадії підготовки, але терміни змінилися у світлі останніх геополітичних подій,

– зазначає один із посадовців Єврокомісії.

Як повідомляє видання, рішення Дональда Трампа щодо перемовин з ЄС про СПГ та санкцій проти Росії можуть суттєво вплинути на енергетичну політику Європи.

Зауважте! Якщо президент США зробить ставку на угоду про СПГ, це може сприяти відновленню дорожньої карти ЄС та поновленню обговорень про поетапну відмову від російського СПГ. Однак наразі прогрес у перемовинах обмежений, і якщо вони не дадуть результатів, це може значно ускладнити ситуацію для ЄС.