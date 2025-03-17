Сколько средств получила Украина по программе Ukraine Facility

С момента вступления в силу программы Ukraine Facility в прошлом году с этой третьей выплатой Украина получит около 20 миллиардов евро, передает 24 Канал со ссылкой на заявление.

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Напоминаем! Еще раньше вице-премьер Юлия Свириденко заявляла в сети X, что в целом Украина ожидает в 2025 году получить транш на сумму 12,5 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.

Сегодня Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Украинском плане, для получения третьей выплаты в рамках программы,

– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Украина успешно выполнила 13 различных шагов. Речь идет в частности о таких:

Проведение реформ, которые направлены на увеличение использования возобновляемых источников энергии, Повышение автономии энергетического регулятора, Упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами Евросоюза, Принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий (включая обезвреживание противопехотных мин на сельскохозяйственных территориях), Продолжение работы над составлением перечня стратегических и критически важных видов сырья.

Премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале заявил, что этот весомый ресурс поможет усилить устойчивость Украины.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украини Средства направим на важные и важные для людей бюджетные расходы. Спасибо партнерам за помощь, которая нас укрепляет и ведет вперед.