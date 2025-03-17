Сколько средств получила Украина по программе Ukraine Facility
С момента вступления в силу программы Ukraine Facility в прошлом году с этой третьей выплатой Украина получит около 20 миллиардов евро, передает 24 Канал со ссылкой на заявление.
Читайте также Ослабление санкций: Украина может рассмотреть некоторые ограничения в отношении Москвы
Напоминаем! Еще раньше вице-премьер Юлия Свириденко заявляла в сети X, что в целом Украина ожидает в 2025 году получить транш на сумму 12,5 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.
Сегодня Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Украинском плане, для получения третьей выплаты в рамках программы,
– говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Украина успешно выполнила 13 различных шагов. Речь идет в частности о таких:
- Проведение реформ, которые направлены на увеличение использования возобновляемых источников энергии,
- Повышение автономии энергетического регулятора,
- Упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами Евросоюза,
- Принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий (включая обезвреживание противопехотных мин на сельскохозяйственных территориях),
- Продолжение работы над составлением перечня стратегических и критически важных видов сырья.
Премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале заявил, что этот весомый ресурс поможет усилить устойчивость Украины.
Средства направим на важные и важные для людей бюджетные расходы. Спасибо партнерам за помощь, которая нас укрепляет и ведет вперед.