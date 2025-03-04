Как новый план помощи от Европы может помочь Украине

Как рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен для прессы в Брюсселе, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина", 5 пунктов плана "Перевооружить Европу" позволят мобилизовать средства для перевооружения.

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По ее словам, Европа готова существенно увеличить расходы на оборону как для того, чтобы ответить на краткосрочную необходимость действовать, так и для поддержки Украины.

И вот почему сегодня я написала письмо лидерам перед заседанием Европейского Совета, которое пройдет в четверг. Вот почему мы сегодня здесь вместе. В этом письме к лидерам я изложила план "Перевооружить Европу",

– отметила фон дер Ляйен.

Предложения в плане перевооружения направлены на то, чтобы использовать все возможные финансовые рычаги. Это для того, чтобы помочь государствам-членам увеличить расходы на оборону. Речь идет как о настоящем, так и о более длительном периоде.

Первая часть плана "Перевооружить Европу" – решить использование государственного финансирования для обороны на национальном уровне.

Мы будем предлагать активировать национальное положение о выходе из Пакта стабильности и роста. Это позволит государствам-членам значительно увеличить свои расходы на оборону, не запуская процедуру чрезмерного дефицита.

– добавляет президент Еврокомиссии.

Заметьте! Если страны-члены увеличат расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, это может создать фискальное пространство в размере около 650 миллиардов евро в течение 4 лет.

Второе предложение – "новый инструмент", который предоставит 150 миллиардов евро займов государствам-членам для инвестиций в оборону.

Речь идет о том, чтобы тратить лучше и тратить вместе. И мы говорим о панъевропейских сферах возможностей, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками, а также для удовлетворения других потребностей, например, от кибер-до военной мобильности,

– добавляет фон дер Ляен.

Третий пункт называется использованием "полномочий бюджета ЕС".

Мы предложим дополнительные возможности и стимулы для государств-членов, чтобы они решали, хотят ли они использовать программы политики сплоченности для увеличения расходов на оборону,

– анонсировала президент Еврокомиссии.

В то же время 4 и 5 пункты называются "мобилизация частного капитала путем ускорения создания Союза сбережений и инвестиций и через Европейский инвестиционный банк".