Як новий план допомоги від Європи може допомогти Україні
Як розповіла президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна", 5 пунктів плану "Переозброїти Європу" дозволять мобілізувати кошти для переозброєння.
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За її словами, Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України.
І ось чому сьогодні я написала листа лідерам перед засіданням Європейської Ради, яке пройде у четвер. Ось чому ми сьогодні тут разом. У цьому листі до лідерів я виклала план "Переозброїти Європу",
– зауважила фон дер Ляєн.
Пропозиції у плані переозброєння спрямовані на те, щоб використати усі можливі фінансові важелі. Це для того, щоб допомогти державам-членам збільшити витрати на оборону. Йдеться як про теперішній, так і про більш тривалий період.
- Перша частина плану "Переозброїти Європу" – розв'язати використання державного фінансування для оборони на національному рівні.
Ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання. Це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону, не запускаючи процедуру надмірного дефіциту,
– додає президент Єврокомісії.
Зауважте! У випадку, коли країни-члени збільшать витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 мільярдів євро протягом 4 років.
- Друга пропозиція – "новий інструмент»", який надасть 150 мільярдів євро позик державам-членам для інвестицій в оборону.
Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про пан'європейські сфери можливостей, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер-до військової мобільності,
– додає фон дер Ляєн.
- Третій пункт називається використанням "повноважень бюджету ЄС".
Ми запропонуємо додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону,
– анонсувала президент Єврокомісії.
Водночас 4 та 5 пункти мають назву "мобілізація приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень та інвестицій і через Європейський інвестиційний банк".