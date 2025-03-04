Як новий план допомоги від Європи може допомогти Україні

Як розповіла президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна", 5 пунктів плану "Переозброїти Європу" дозволять мобілізувати кошти для переозброєння.

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За її словами, Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України.

І ось чому сьогодні я написала листа лідерам перед засіданням Європейської Ради, яке пройде у четвер. Ось чому ми сьогодні тут разом. У цьому листі до лідерів я виклала план "Переозброїти Європу",

– зауважила фон дер Ляєн.

Пропозиції у плані переозброєння спрямовані на те, щоб використати усі можливі фінансові важелі. Це для того, щоб допомогти державам-членам збільшити витрати на оборону. Йдеться як про теперішній, так і про більш тривалий період.

Перша частина плану "Переозброїти Європу" – розв'язати використання державного фінансування для оборони на національному рівні.

Ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання. Це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону, не запускаючи процедуру надмірного дефіциту,

– додає президент Єврокомісії.

Зауважте! У випадку, коли країни-члени збільшать витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 мільярдів євро протягом 4 років.

Друга пропозиція – "новий інструмент»", який надасть 150 мільярдів євро позик державам-членам для інвестицій в оборону.

Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про пан'європейські сфери можливостей, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер-до військової мобільності,

– додає фон дер Ляєн.

Третій пункт називається використанням "повноважень бюджету ЄС".

Ми запропонуємо додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону,

– анонсувала президент Єврокомісії.

Водночас 4 та 5 пункти мають назву "мобілізація приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень та інвестицій і через Європейський інвестиційний банк".