Яку допомогу від ЄС отримає Україна

У 2025 році ЄС виділив для військової допомоги Україні 60 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Зверніть увагу! Вказана допомога на 60 мільярдів євро буде надаватися у будь-якому випадку.

Угорщина виступає саме проти нової військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Через це ЄС призупинив розробку цього пакету.

Заперечення Угорщини щодо гарантій безпеки та нової допомоги відбулося до того, як Трамп і Венс зіштовхнулися проти Зеленського в Овальному кабінеті. І все ж, схоже, перебудований світовий порядок мало що зробив, щоб потрясти гаманці столиць ЄС,

– йдеться в повідомленні Politico.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також не підтримує збільшення допомоги для України.

Зауважте! При цьому, Будапешт, імовірно, підтримує посилення оборони ЄС.