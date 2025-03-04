Какую помощь от ЕС получит Украина

В 2025 году ЕС выделил для военной помощи Украине 60 миллиардов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Обратите внимание! Указанная помощь на 60 миллиардов евро будет предоставляться в любом случае.

Венгрия выступает именно против новой военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Поэтому ЕС приостановил разработку этого пакета.

Возражения Венгрии относительно гарантий безопасности и новой помощи произошло до того, как Трамп и Вэнс столкнулись против Зеленского в Овальном кабинете. И все же, похоже, перестроенный мировой порядок мало что сделал, чтобы потрясти кошельки столиц ЕС,

– говорится в сообщении Politico.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также не поддерживает увеличение помощи для Украины.

Заметьте! При этом, Будапешт, предположительно, поддерживает усиление обороны ЕС.