Скільки блакитного палива потрібно Україні

Як зауважив директор D.Trading Дмитро Сахарук, що представляє трейдинговий підрозділ найбільшої приватної енергетичної компанії України DTEK, Україні знадобиться до 5 мільярдів кубометрів газу в період з квітня 2025 по квітень 2026 року, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Це значно перевищує показники попередніх років, коли імпорт газу складав лише 1 мільярд кубометрів. Високий попит зумовлений як зростаючим дефіцитом, так і потребою в забезпеченні стабільності енергосистеми.

Чи ще є в України запаси газу у сховищах Сахарук зазначає, що буферний запас газу в підземних сховищах вичерпано, і для стабільності системи необхідно поповнювати запаси. Україна змушена купувати газ в Європі через глобальний дефіцит. Ціни вже зросли через сезон накопичення запасів, що робить імпорт дорожчим.

Якої шкоди завдала Росія газовій інфраструктурі України

Російські удари завдали значної шкоди газовій інфраструктурі України. Якщо раніше основними цілями були колекторні пункти для очищення та транспортування газу, то останні атаки призвели до зменшення видобутку газу компанією "Нафтогаз" на майже третину.

Багато експертів вважають, що реальні наслідки атак набагато серйозніші, ніж повідомляється офіційно, що ускладнює прогнозування потреб у постачаннях на наступний опалювальний сезон. Це змусило Україну активніше шукати альтернативні джерела енергії.