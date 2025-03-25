Як змінилися ціни на бензин

Ціна бензину марки А-95 зросла на 83,6% з початку повномасштабної війни, передає 24 Канал з посиланням на Finance.ua.

Дивіться також Ціни на АЗС можуть впасти ще більше, але паливний бізнес не знижує їх

У перші місяці 2022 року один літр бензину коштував 30,4 гривні, але вже у травні подорожчав до 42,5 гривні. До кінця того ж року вартість зросла до 51,3 гривні. У 2023 році ціни трохи знизились – у червні літр бензину коштував 44,7 гривні.

Однак наприкінці року ціна на пальне знову зросла і досягла 52-55 гривень. У 2024 році пальне подорожчало ще більше – в середньому до 56,6 гривні за літр. Станом на сьогодні бензин коштує приблизно 55,82 гривні за літр.

Як змінилися ціни на дизель

Вартість дизельного пального з початку війни зросла на 47%. Якщо на початку 2022 року літр дизеля коштував близько 37 гривень, то вже у травні ціна піднялась до 46,2 гривні, а в червні – до 56,5 гривні.

До кінця 2022 року середня ціна становила 55 гривень. У 2023 році дизель трохи подешевшав – до 44-46 гривень за літр, але в кінці року знову подорожчав до 52,6 гривні.

Зауважте! На початку 2024 року дизельне пальне трохи подешевшало, але з червня по вересень його середня вартість трималася на рівні трохи більше ніж 52 гривні за літр. Станом на сьогодні ціна зросла до 54,4 гривні за літр.

Як змінилися ціни на газ

Зріджений газ подорожчав на 63,4% з початку повномасштабної війни. У березні 2022 року він коштував 22,3 гривні за літр, а вже у червні піднявся до 42,2 гривні. Після цього ціна поступово знижувалась і до кінця року впала до 29 гривень за літр.

У 2023 році вартість газу спочатку зменшувалась, а ближче до зими знову зросла – у грудні становила 33,2 гривні за літр.

У 2024 році ціна знову пішла вниз – навесні та влітку газ коштував у межах 26-27 гривень, але восени піднявся до 30 гривень за літр. Нині літр газу коштує 36,44 гривні.