Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, головною ціллю чергової масованої атаки противника стали об'єкти енергетики і газової інфраструктури, передає 24 Канал.

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Ворог вдарив по об'єктах "Нафтогазу"

Група Нафтогаз повідомила, що її об'єкти газової інфраструктури зазнали вже сімнадцятої комбінованої атаки.

Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень.

Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом,

– зазначив керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

До слова, відомо, що у Тернополі стався приліт у критичний об'єкт. Місто попередили про можливі обмеження з подачею газу. Також частина населеного пункту залишилася без світла.