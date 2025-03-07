Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений. Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом. Спасибо всем работникам Группы Нафтогаз, а также всем энергетикам страны за работу в сверхтяжелых условиях", – отметил Роман Чумак.