Оккупанты сначала совершили пуски дронов, затем запустили "Калибры" с моря, а затем ударили ракетами из "тушек". Министр энергетики Герман Галущенко рассказал о последствиях вражеских обстрелов, передает 24 Канал.

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Куда пытается попасть враг

Чиновник сообщил, что вновь под массированным ракетно-дроновым обстрелом оказались энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.

По словам министра, в настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения.

"Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", – говорится в сообщении Галущенко.