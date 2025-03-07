Ракетный обстрел начался под утро 7 марта, о чем сообщили Воздушные силы. 24 Канал пишет все, что известно на данный момент.

Этой же ночью Повреждения в пригороде Одессе и работа ПВО в Киевской области: Россия снова атакует Украину "Шахедами"

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Ракетная атака на Украину 7 марта: хронология событий

04:02, 7 марта Группы ракет на северо-западе Полтавщины, курс северо-восточный. И еще скоростные цели на Сумщину.

03:59, 7 марта Группы ракет из Одесской области северным курсом, в направлении Винницкой области.

03:59, 7 марта Воздушная тревога по всей Украине.

03:59, 7 марта Группы ракет из Черкасской области продолжают движение на Полтавщину.

03:56, 7 марта Ту-95 совершили еще один пусковой маневр в районе Волгограда, ракеты будут подлетать до часа времени.

03:53, 7 марта Ракеты на Харьковщине, курсом на Полтавщину. Вероятно, это уже Х-101.

03:52, 7 марта Черкассы – в укрытие!

03:51, 7 марта Группа ракет на востоке Кировоградщины продолжает движение в северном направлении.

03:51, 7 марта Скоростные цели из Донецкой области в направлении Днепропетровщины и Харьковщины.

03:49, 7 марта

03:47, 7 марта Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский – в укрытие! Еще группы ракет на юге Кировоградщины продолжают движение в северо-восточном направлении, вектор – Кременчуг.

03:39, 7 марта Ракеты на севере Николаевщины, продолжают движение северным и северо-западным курсом.

03:38, 7 марта "Калибры" залетели через Херсонскую область. Также летят в сторону Одесской области из Черного моря.

03:06, 7 марта Также зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.

01:00, 7 марта Воздушные силы информируют о взлете группы бортов Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области России.