Ракетный обстрел начался под утро 7 марта, о чем сообщили Воздушные силы. 24 Канал пишет все, что известно на данный момент.
Этой же ночью Повреждения в пригороде Одессе и работа ПВО в Киевской области: Россия снова атакует Украину "Шахедами"
Ракетная атака на Украину 7 марта: хронология событий
Группы ракет на северо-западе Полтавщины, курс северо-восточный. И еще скоростные цели на Сумщину.
Группы ракет из Одесской области северным курсом, в направлении Винницкой области.
Воздушная тревога по всей Украине.
Группы ракет из Черкасской области продолжают движение на Полтавщину.
Ту-95 совершили еще один пусковой маневр в районе Волгограда, ракеты будут подлетать до часа времени.
Ракеты на Харьковщине, курсом на Полтавщину. Вероятно, это уже Х-101.
Черкассы – в укрытие!
Группа ракет на востоке Кировоградщины продолжает движение в северном направлении.
Скоростные цели из Донецкой области в направлении Днепропетровщины и Харьковщины.
Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский – в укрытие!
Еще группы ракет на юге Кировоградщины продолжают движение в северо-восточном направлении, вектор – Кременчуг.
Ракеты на севере Николаевщины, продолжают движение северным и северо-западным курсом.
"Калибры" залетели через Херсонскую область. Также летят в сторону Одесской области из Черного моря.
Также зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.
Воздушные силы информируют о взлете группы бортов Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области России.