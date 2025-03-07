Ракетний обстріл розпочався під ранок 7 березня, про що повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише усе, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі Пошкодження в передмісті Одесі та робота ППО на Київщині: Росія знову атакує Україну "Шахедами"

До речі, оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, мсовані атаки, загрози від ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ракетна атака на Україну 7 березня: хронологія подій

03:39, 7 березня Ракети на півночі Миколаївщини, продовжують рух північним та північно-західним курсом.

03:38, 7 березня "Калібри" залетіли через Херсонщину. Також летять у бік Одеської області з Чорного моря.

03:06, 7 березня Також зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

01:00, 7 березня Повітряні сили інформують про зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області Росії.