Ракетний обстріл розпочався під ранок 7 березня, про що повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише усе, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі Пошкодження в передмісті Одесі та робота ППО на Київщині: Росія знову атакує Україну "Шахедами"

Ракетна атака на Україну 7 березня: хронологія подій

03:39, 7 березня

Ракети на півночі Миколаївщини, продовжують рух північним та північно-західним курсом.

03:38, 7 березня

"Калібри" залетіли через Херсонщину. Також летять у бік Одеської області з Чорного моря.

03:06, 7 березня

Також зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

01:00, 7 березня

Повітряні сили інформують про зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області Росії.

Зауважмо, попередня масована комбінована атака ворога відбулася 25 лютого. Тоді російська армія запустила 213 ударних безпілотників та 7 крилатих ракет Х-101 з Ту-95МС. Повітряні сили звітували про збиття 6 із них.