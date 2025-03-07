Ракетний обстріл розпочався під ранок 7 березня, про що повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише усе, що відомо на цей момент.
Цієї ж ночі Пошкодження в передмісті Одесі та робота ППО на Київщині: Росія знову атакує Україну "Шахедами"
Ракетна атака на Україну 7 березня: хронологія подій
Ракети на півночі Миколаївщини, продовжують рух північним та північно-західним курсом.
"Калібри" залетіли через Херсонщину. Також летять у бік Одеської області з Чорного моря.
Також зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.
Повітряні сили інформують про зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області Росії.