Де зараз "Шахеди", які області під загрозою удару, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

20:38, 6 березня На Запоріжжі працює ППО. Це підтвердив голова ОВА Іван Федоров.

20:37, 6 березня На Полтавщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного та східного напрямків.

20:34, 6 березня Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

20:32, 6 березня Російський безпілотник на південному заході Сумщини, курс – південно-західний (Полтавщина).

20:21, 6 березня Загроза на Сумщині.

20:13, 6 березня Групи ударних безпілотників заходять у повітряний простір Запорізької області з тимчасово окупованої території, курс – північно-західний.

20:04, 6 березня На Запоріжжі та Дніпропетровщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.