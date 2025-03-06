Де зараз "Шахеди", які області під загрозою удару, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
На Запоріжжі працює ППО. Це підтвердив голова ОВА Іван Федоров.
На Полтавщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного та східного напрямків.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
Російський безпілотник на південному заході Сумщини, курс – південно-західний (Полтавщина).
Загроза на Сумщині.
Групи ударних безпілотників заходять у повітряний простір Запорізької області з тимчасово окупованої території, курс – північно-західний.
На Запоріжжі та Дніпропетровщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Російський безпілотник у напрямку Харкова з півночі.