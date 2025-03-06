Где сейчас "Шахеды" и какие области под угрозой удара – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
На Запорожье работает ПВО. Это подтвердил председатель ОВА Иван Федоров.
На Полтавщине угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного и восточного направлений.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Российский беспилотник на юго-западе Сумщины, курс – юго-западный (Полтавщина).
Угроза на Сумщине.
Группы ударных беспилотников заходят в воздушное пространство Запорожской области с временно оккупированной территории, курс – северо-западный.
На Запорожье и Днепропетровщине угроза применения врагом ударных БПЛА.
Российский беспилотник в направлении Харькова с севера.