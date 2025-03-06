Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию "Новой почты". Там рассказали о последствиях удара, масштабы разрушений и убытки, которых Россия нанесла компании.

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Какие последствия попадания в терминал

Ночью россияне атаковали дронами Сумы. В результате этого разрушен терминал "Новой почты". К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика. Два вражеских ударных беспилотных летательных аппарата попали в складские помещения, на месте возник масштабный пожар.

2576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений – более 3,3 миллиона гривен. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций,

– говорится в сообщении.

Сейчас осуществляют перестройку сортировки посылок и логистики, предостерегают, что возможны задержки в отправлениях из Сум и в город из всех регионов Украины. В компании напоминают, что дополнительную информацию об отправлении можно найти в трекинге в приложении.

В Сумах уничтожен терминал из-за дроновую атаку: смотрите видео

"Новая почта" показала кадры уничтоженного терминала: смотрите видео

К слову, также российская армия атаковала Одесскую область, под ударом оказалась гражданская и энергетическая инфраструктура Южного Одесского района. В результате атаки повреждены частные и многоэтажные дома, помещения СТО и по меньшей мере 15 автомобилей.