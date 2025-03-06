Известно, что в результате атаки БпЛА погиб один человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Сумской области.

Смотрите также Россия атаковала Сумы "Шахедами", погиб человек

Последствия атаки

Ночью 6 марта вражеские войска нанесли удары беспилотниками по областному центру, один из которых попал в складские помещения на окраине Сум.

В результате обстрела погиб 32-летний мужчина. В полиции указали, что по предварительной информации, он работал охранником.

На месте вражеской атаки работали все экстренные службы. Правоохранители зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства.

Последствия ночной атаки дронов / Фото полиции Сумской области

Добавим, что в четверг, 6 марта, в небе над Сумской областью зенитчики сбили 12 вражеских "Шахедов", о чем сообщили в Сумской ОВА.

Там добавили, что с начала года подразделениями ПВО области ликвидировано 604 российских беспилотников.