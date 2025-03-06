Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на и.о. сумского городского головы Артема Кобзаря.

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Последствия атаки "Шахедами" по Сумам

На территории складского помещения в Сумах возник пожар в результате попадания российского БПЛА. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидируют возгорание. Также на месте работают полицейские и медики.

Информации о пострадавших на 01:32 нет.

Несколько групп "Шахедов" двигались по Сумщине с 21:41. Один из них частично разрушил нежилое помещение. Опасность применения врагом БПЛА в области продолжается.

К слову, оперативно о тревогах, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, что не пропустите важные новости Украины и мира.

Вечером и ночью россияне атаковали несколько областей Украины. Ракетой враги ударили по гостинице в Кривом Роге. Разрушены несколько этажей здания, более 20 человек получили ранения. К сожалению, два человека в результате атаки погибли.

Также россияне атаковали Запорожскую область. Там по целям работала ПВО. О последствиях не сообщается.