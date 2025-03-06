Про це 24 Канал пише з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

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Наслідки атаки "Шахедами" по Сумах

На території складського приміщення в Сумах виникла пожежа внаслідок влучання російського БпЛА. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідують загоряння. Також на місці працюють поліцейські та медики.

Інформації про постраждалих станом на 01:32 немає.

Кілька груп "Шахедів" рухалися Сумщиною із 21:41. Один з них частково зруйнував нежитлове приміщення. Небезпека застосування ворогом БпЛА в області триває.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, що не пропустити важливі новини України та світу.