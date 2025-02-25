24 Канал інформує, завдяки Повітряним силам та моніторинговим спільнотам, куди летять ракети. Якщо у вашій області є загроза – подбайте про безпеку!

Раніше цієї ж ночі У Київській та низці областей – повітряна тривога: Росія запустила "Шахеди"

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ракетна атака 25 лютого: що відбувається

06:19, 25 лютого Чергова зміна курсу руху крилатих ракет в напрямку Буки Черкащина.

06:16, 25 лютого Зміна курсу в напрямку Калинопіль, Тальне – Черкащина.

06:15, 25 лютого Ракети тримають південно-західний курс.

06:13, 25 лютого Крилаті ракети продовжили рух в напрямку Капітанівки Кіровоградщина.

06:07, 25 лютого Черкаси в укриття!

06:05, 25 лютого Зміна руху на Черкащину. У напрямку Черкас.

06:04, 25 лютого Ракети в повітряному просторі Полтавщини. Пирятин в укриття!

06:01, 25 лютого Крилаті ракети змінили напрямок руху, в напрямку Полтавщини.

05:59, 25 лютого Продовжують рух в напрямку Київської області.