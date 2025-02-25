24 Канал інформує, завдяки Повітряним силам та моніторинговим спільнотам, куди летять ракети. Якщо у вашій області є загроза – подбайте про безпеку!
Раніше цієї ж ночі У Київській та низці областей – повітряна тривога: Росія запустила "Шахеди"
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Ракетна атака 25 лютого: що відбувається
Чергова зміна курсу руху крилатих ракет в напрямку Буки Черкащина.
Зміна курсу в напрямку Калинопіль, Тальне – Черкащина.
Ракети тримають південно-західний курс.
Крилаті ракети продовжили рух в напрямку Капітанівки Кіровоградщина.
Черкаси в укриття!
Зміна руху на Черкащину. У напрямку Черкас.
Ракети в повітряному просторі Полтавщини. Пирятин в укриття!
Крилаті ракети змінили напрямок руху, в напрямку Полтавщини.
Продовжують рух в напрямку Київської області.
Крилаті ракети в Чернігівській області, летять в південному напрямку.