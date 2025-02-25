24 Канал информирует, благодаря Воздушным силам и мониторинговым сообществам, куда летят ракеты. Если в вашей области есть угроза – позаботьтесь о безопасности!
Ранее этой же ночью В Киевской и ряде областей – воздушная тревога: Россия запустила "Шахеды"
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Ракетная атака 25 февраля: что происходит
Очередное изменение курса движения крылатых ракет в направлении Буки Черкасская область.
Изменение курса в направлении Калинополь, Тальное – Черкасская область.
Ракеты держат юго-западный курс.
Крылатые ракеты продолжили движение в направлении Капитановки Кировоградщина.
Черкассы в укрытие!
Изменение движения на Черкасскую область. В направлении Черкасс.
Ракеты в воздушном пространстве Полтавщины. Пирятин в укрытие!
Крылатые ракеты изменили направление движения, в направлении Полтавщины.
Продолжают движение в направлении Киевской области.
Крылатые ракеты в Черниговской области, летят в южном направлении.