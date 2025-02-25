24 Канал информирует, благодаря Воздушным силам и мониторинговым сообществам, куда летят ракеты. Если в вашей области есть угроза – позаботьтесь о безопасности!

Ранее этой же ночью В Киевской и ряде областей – воздушная тревога: Россия запустила "Шахеды"

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Ракетная атака 25 февраля: что происходит

06:19, 25 февраля Очередное изменение курса движения крылатых ракет в направлении Буки Черкасская область.

06:16, 25 февраля Изменение курса в направлении Калинополь, Тальное – Черкасская область.

06:15, 25 февраля Ракеты держат юго-западный курс.

06:13, 25 февраля Крылатые ракеты продолжили движение в направлении Капитановки Кировоградщина.

06:07, 25 февраля Черкассы в укрытие!

06:05, 25 февраля Изменение движения на Черкасскую область. В направлении Черкасс.

06:04, 25 февраля Ракеты в воздушном пространстве Полтавщины. Пирятин в укрытие!

06:01, 25 февраля Крылатые ракеты изменили направление движения, в направлении Полтавщины.

05:59, 25 февраля Продолжают движение в направлении Киевской области.