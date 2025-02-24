24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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"Шахматы" на Полтавщине курсом на юго-западное направление.

"Шахматы" на Сумщине курсом на запад.

"Шахеды" на Черниговщине курсом западным.

20:52, 24 февраля В Кременчуге прогремел взрыв.

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19:50, 24 февраля Обновление по "Шахедам" БпЛА на Сумщине – курсом юго-западным. На границе Сумской и Полтавской области! Курсом западным.

БпЛА на Полтавщине. Курсом на запад.

БпЛА на Харьковщине – курсом юго-западным.

БпЛА на Днепропетровщине и Запорожской области. Курсом северо-западным.

19:24, 24 февраля Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!

19:14, 24 февраля Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!