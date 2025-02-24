24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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21:03, 24 февраля
Донетчина – угроза применения ударных БпЛА!
20:55, 24 февраля
Актуальная информация относительно движения дронов
- "Шахеды" на Николаевщине курсом на запад.
- "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на запад.
- "Шахматы" на Полтавщине курсом на юго-западное направление.
- "Шахматы" на Сумщине курсом на запад.
- "Шахеды" на Черниговщине курсом западным.
20:52, 24 февраля
В Кременчуге прогремел взрыв.
20:29, 24 февраля
Черниговская, Кировоградская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!
19:50, 24 февраля
Обновление по "Шахедам"
- БпЛА на Сумщине – курсом юго-западным. На границе Сумской и Полтавской области! Курсом западным.
- БпЛА на Полтавщине. Курсом на запад.
- БпЛА на Харьковщине – курсом юго-западным.
- БпЛА на Днепропетровщине и Запорожской области. Курсом северо-западным.
19:24, 24 февраля
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!
19:14, 24 февраля
Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!
19:10, 24 февраля
Запорожская и Харьковская области – угроза применения ударных БпЛА!