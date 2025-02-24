Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрыве в Кременчуге

Тревогу в Полтавской области объявили в 19:23. Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов в направлении региона.

Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА!

– писали военные.

Позже Воздушные силы писали, что беспилотники в Полтавской области движутся курсом на запад, а также на юго-западное направление.

О взрыве в Кременчуге стало известно в 20:50. Об этом написали журналисты Суспильного.

"В Кременчуге слышали звук взрыва", – сообщают корреспонденты.

Сейчас о последствиях взрыва в Кременчуге ни в Полтавской ОВА, ни в местной власти ничего не писали.

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