Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о взрыве в Кременчуге
Тревогу в Полтавской области объявили в 19:23. Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов в направлении региона.
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА!
– писали военные.
Позже Воздушные силы писали, что беспилотники в Полтавской области движутся курсом на запад, а также на юго-западное направление.
О взрыве в Кременчуге стало известно в 20:50. Об этом написали журналисты Суспильного.
"В Кременчуге слышали звук взрыва", – сообщают корреспонденты.
Сейчас о последствиях взрыва в Кременчуге ни в Полтавской ОВА, ни в местной власти ничего не писали.
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