Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Сумах пролунав вибух, є загиблий

Що відомо про вибух у Кременчуку

Тривогу у Полтавській області оголосили о 19:23. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів у напрямку регіону.

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!

– писали військові.

Пізніше Повітряні сили писали, що безпілотники у Полтавській області рухаються курсом на захід, а також на південно-західний напрямок.

Про вибух у Кременчуку стало відомо о 20:50. Про це написали журналісти Суспільного.

"У Кременчуці чули звук вибуху", – повідомляють кореспонденти.

Наразі про наслідки вибуху у Кременчуку ні в Полтавській ОВА, ні в місцевій владі нічого не писали.

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