У роковини повномасштабного вторгнення Росія продовжує терор. У ніч на 24 лютого вибухи лунали у Черкасах і Харкові, зранку ворог знову обстріляв Харків.
Дивіться також У Києві пройшов саміт "Підтримуй Україну": головні заяви Зеленського та світових лідерів
Що відомо про вибух у Сумах удень 24 лютого
Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 16:08.
Тривогу в області оголосили о 14:00.
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Де зараз тривога в Україні: що видно на інтерактивній карті
На момент публікації новини тривога охопила усі східні регіони, частину центральних і південних.