11:16, 24 лютого

За словами Зеленського, Україна заслуговує на гарантії безпеки. Ці гарантії дає членство в НАТО.

Якщо НАТО залишиться закритим для України, то у нас не буде іншого вибору, крім як будувати НАТО в Україні,

– наголосив він.

Зеленський сказав, що гарантії безпеки – ключ до миру.