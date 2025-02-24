У Києві 24 лютого 2025 року почався саміт щодо підтримки України. Про головні заяви розповідає 24 Канал.

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11:23, 24 лютого

11:23, 24 лютого

Потрібно діяти

Він наголосив, що потрібно підтримувати Україну ще більше, ніж раніше, адже ситуація залишається незрозумілою.

11:22, 24 лютого

Президент Литви почав промову.

11:18, 24 лютого

Потрібне ППО

Зеленський вкотре наголосив на необхідності ППО. Він пояснив, чому це важливо, адже зараз твориться новий повітряний щит.

11:16, 24 лютого

Україна заслуговує на гарантії безпеки

За словами Зеленського, Україна заслуговує на гарантії безпеки. Ці гарантії дає членство в НАТО.

Якщо НАТО залишиться закритим для України, то у нас не буде іншого вибору, крім як будувати НАТО в Україні,
– наголосив він.

Зеленський сказав, що гарантії безпеки – ключ до миру.

11:16, 24 лютого

Обмін всіх на всіх

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до обміну всіх полонених на всіх. Росія продовжує утримувати багато українських військових та цивільних і всіх їх Україна хоче повернути додому.

11:15, 24 лютого

Почався саміт

Володимир Зеленський почав свою промову на саміті "Підтримуй Україну".

Важливі заяви з саміту: дивіться трансляцію