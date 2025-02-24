У Києві 24 лютого 2025 року почався саміт щодо підтримки України. Про головні заяви розповідає 24 Канал.
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Потрібно діяти
Він наголосив, що потрібно підтримувати Україну ще більше, ніж раніше, адже ситуація залишається незрозумілою.
Президент Литви почав промову.
Потрібне ППО
Зеленський вкотре наголосив на необхідності ППО. Він пояснив, чому це важливо, адже зараз твориться новий повітряний щит.
Україна заслуговує на гарантії безпеки
За словами Зеленського, Україна заслуговує на гарантії безпеки. Ці гарантії дає членство в НАТО.
Якщо НАТО залишиться закритим для України, то у нас не буде іншого вибору, крім як будувати НАТО в Україні,
– наголосив він.
Зеленський сказав, що гарантії безпеки – ключ до миру.
Обмін всіх на всіх
Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до обміну всіх полонених на всіх. Росія продовжує утримувати багато українських військових та цивільних і всіх їх Україна хоче повернути додому.
Почався саміт
Володимир Зеленський почав свою промову на саміті "Підтримуй Україну".
Важливі заяви з саміту: дивіться трансляцію