Вдень 24 лютого 2025 року у Харкові прогримів вибух. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У Харкові було гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Харкові. наразі невідомо жодних деталей стосовно цього. Місцева влада поки не коментувала вибухів, тому офіційної інформації нема.

Невідомо також і чим саме Росія атакувала Харків. Повітряні сили писали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на північ Харківської області.

Крім цього, також попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Росія постійно цілить по українських містах. Через це під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Не варто нехтувати власною безпекою, адже звичайна обережність може зберегти життя.