Там пошкоджено припортову інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
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Які наслідки атаки "Шахедами" на Одещину
Під атакою ударних безпілотників перебувало цивільне населення Одеського району.
У передмісті Одеси осколками дрона пошкоджено припортову інфраструктуру,
– написав Олег Кіпер.
Окрім припортових об'єктів, також є руйнування скління, даху приватного будинку та легкових автомобілів.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
"Над ліквідацією працюють всі відповідні служби", – додав голова Одеської ОВА.
Нагадаємо, що цієї ночі від російської атаки також постраждали Київщина та Хмельниччина.
У Київській області уламки "Шахедів" впали на недобудований багатоповерховий будинок. В охоронця медики діагностували гостру реакцію на стрес.
А у Хмельницькій області пошкоджено декілька житлових будинків і авто. Постраждалих немає.