Там повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

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Каковы последствия атаки "Шахедами" на Одесскую область

Под атакой ударных беспилотников находилось гражданское население Одесского района.

В пригороде Одессы осколками дрона повреждена припортовая инфраструктура,

– написал Олег Кипер.

Кроме припортовых объектов, также есть разрушения остекления, крыши частного дома и легковых автомобилей.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

"Над ликвидацией работают все соответствующие службы", – добавил председатель Одесской ОГА.

Напомним, что этой ночью от российской атаки также пострадали Киевщина и Хмельницкая область.

У Киевской области обломки "Шахедов" упали на недостроенный многоэтажный дом. У охранника медики диагностировали острую реакцию на стресс.

А в Хмельницкой области повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.