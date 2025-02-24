Там повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера.
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Каковы последствия атаки "Шахедами" на Одесскую область
Под атакой ударных беспилотников находилось гражданское население Одесского района.
В пригороде Одессы осколками дрона повреждена припортовая инфраструктура,
– написал Олег Кипер.
Кроме припортовых объектов, также есть разрушения остекления, крыши частного дома и легковых автомобилей.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
"Над ликвидацией работают все соответствующие службы", – добавил председатель Одесской ОГА.
Напомним, что этой ночью от российской атаки также пострадали Киевщина и Хмельницкая область.
У Киевской области обломки "Шахедов" упали на недостроенный многоэтажный дом. У охранника медики диагностировали острую реакцию на стресс.
А в Хмельницкой области повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.